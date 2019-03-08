Mustafa Denizli’den istifa açıklaması

Başarılı teknik adam Mustafa Denizli, Kasımpaşa’nın olumsuz sonuçlar almasıyla gündeme gelen istifa iddiaları hakkında konuştu.

Mustafa Denizli, “Şenol Güneş’in bu görevi layıkıyla yapacağından kuşkum yok. Bir takımın başında olup giderken, elbette bazı sesler çıkacaktır mutlakta ama bunlar çok önemli değil. Neticede Şenol Güneş bu ülkede bu görevi başarıyla yapmış biri” dedi.

Kasımpaşa’nın tecrübeli teknik direktörü Mustafa Denizli, birçok konuda Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Denizli, Kasımpaşa’nın ligdeki kötü durumunda istifa etmeyi düşünmediğini ifade ederek, bazen dokunun tutmadığını ancak bu durumda bırakacak hali olmadığını dile getirdi. Meslekte 30 yılı geride bıraktığını hatırlatan deneyimli teknik adam, ligde bir takımı şampiyon olarak ilen etmenin daha erken olduğunu, 29-30’uncu haftaları beklemek gerektiğini söyledi.

Trabzonspor maçının devre arasında midesinde bir sıkıntı yaşadığını ifade eden Mustafa Denizli, “Geçen hafta enteresan bir maç oldu. Her maçımız heyecanlı geçiyor, son haftalarda da kazanamamanın getirdiği baskı bizi her maçta ayrı bir strese sokuyor. Ben 30 yıldır o stresi yaşıyorum. Benim hayatımda 3 maçlık böyle seriler olmadı. Dolayısıyla üzüntümüz fazla. Midemde bir yanma oldu, Devre arasına giderken de doktora bana midem için bir şey verdi. İçeriye gidince de hocam tansiyonuna da bir bakalım dedi. Hocam bu bayağı yüksek, riskli bir şey neticede her şey önemli ama sağlık daha önemli. Bir baktıralım, check edelim onun tavsiyesi üzerine gittik. Bunlar benim her hafta, yıllardır yaşadığım şeyler. Burada üzüntümüz, reaksiyonumuz fazla oldu. Daha öncede 1988 yılında mide kanaması geçirmiştim ben” diye konuştu.

“İYİ OYNAYIP KAZANAMADIĞIMIZ MAÇLAR VAR”

6 maçlık mağlubiyet serisinin üstüne Trabzonspor maçından alınan bir puanın takım üstündeki etkisine de değinen Denizli, “Bir puan takımın psikolojisinin değiştirir mi diye sorarsak, değiştirir. Çünkü çok talihsiz puanlarda kaybettik ilk yarı. İkinci yarı kötü oynayıp kaybettiğimiz maçlar var, iyi oynayıp kazanamadığımız maçlar var” ifadelerini kullandı.

“GÖZTEPE’NİN BENDEKİ YERİ FARKLI”

Süper Lig’in 25’inci haftasında konuk olacakları Göztepe’nin kendisinde ayrı bir yarı olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupalarında yer aldığı karşılaşmalarda kendisinin de tribünde olduğunu belirtti. O zaman Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil eden Göztepe kadrosunu ezbere sayan Denizli, “Bu hafta rakibimiz benim beraber büyüdüğüm Göztepe. O oynadığımız Göztepe kadrosunu ben ezbere sayarım. O zaman ben de Altay’da futbolcuyum. A takıma çıkmak üzereyim. Aynı sahada antrenman yapıyoruz. Göztepe henüz kendi sahasında çalışmıyordu. Ben genç bir futbolcuydum, Göztepe’de çok kaliteli futbolcular vardı. Ben antrenmanları bittikten sonra onları taklit ederdim. Sahaya inerdim ve özellikle Nevzat ağabey ayak dışıyla nasıl pas atıyor onları denerdim. O zamanlarda Göztepe, Türkiye’yi Avrupa’da önemli maçlarda temsil ediyordu. Fuar şehirleri kupası vardı o zamanlar çoğunlukla Göztepe katılırdı, bende her İzmirli ve her Türk vatandaşı gibi Göztepe için tezahüratlar yapıyordum. Sonra da ligde 90 dakikalığına rakip oluyorduk. Onun için Göztepe’nin bendeki yeri farklı. Hatta bir gün Nevzat ağabeyi taklit ederken, ayağımı burkmuştum. Roma maçı olsun, Cardiff maçı olsun Türkiye adına çok önemli maçlardı. O zaman İzmir’de Karşıyakalı, Göztepeli, Altaylı olmuyordu. Herkes İzmir, Göztepe ve Türkiye için maçlarda bulunuyordu” dedi.

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