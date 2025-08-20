Mustafa Destici, Hükümete Çağrı Yaptı

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığını ve meselenin Hakem Heyeti’ne gideceğini dile getirdi. Basın toplantısında sendikalara ve hükümete bir çağrı yaparak, “Son bir görüşme daha yapılmasını teklif ediyorum. Burada hükümet, yaptığı teklifi mutlaka yenilemeli.” şeklinde ifade etti.

ORMAN YANGINLARI VE GÜVENLİK

Destici, orman yangınlarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Yangınların dünyada büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekerken, Türkiye’nin yüksek riskli bölgelerde bulunduğunu belirtti. “Yangınlarla mücadeleye yalnızca bir söndürme faaliyeti olarak değil, ulusal güvenlik, ekolojik denge ve gelecek nesillerin yaşam hakkı açılarından bakmalıyız.” dedi. Yangın söndürme teçhizatı açısından Türkiye’nin önde gelen ülkelerden olduğunu vurguladı ve “Yangınların aynı anda, çok sayıda, birden başlamasıyla yetersiz kalınan durumlar olmuştur. Bu yüzden başta uçak, helikopter olmak üzere diğer teçhizatlarımızda mutlaka artışa gitmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

MEMUR SENDİKALARIYLA GÖRÜŞMELER

Destici, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri üzerine de değerlendirmelerde bulundu. “Hükümet ne teklif etmişse, heyet olduğu gibi o teklifi kabul etmiş. Bundan dolayı ben, memurlarımız için sendikalarımıza ve hükümetimize bir çağrı yapıyorum.” diyerek son bir görüşmenin yapılmasını önerdi. Hükümete, kamu işçilerinde yapılan refah payı artışının memurlar için de yapılmasını ve devletin teklifini yenilemesini istedi.

CUMHUR İTTİFAKI’NA DESTEK

Demokrat Parti yetkililerinin “Terörsüz Türkiye” süreci için hukuki dokunulmazlık talep etmelerinin ardından Destici, bu durumu eleştirerek, “Bu süreçte yaptıkları ve yapacakları hukuksuzlukların gelecekte bir hesabının olacağını iyi bildikleri için şimdiden koruma istiyorlar. Fakat beyhude.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Zengezur Koridoru hakkında gelen bir soruya da cevap vererek, anlaşmanın dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İTTİFAK DURUMU

Bir reporter’in, olası bir ittifakta yer alıp almayacakları hakkındaki sorusuna Destici, “Biz, Cumhur İttifakı’nın üyesiyiz. Bu ittifak, 2016 darbe gecesi sokakta kurulmuş bir ittifaktır. Biz, Cumhur İttifakı’nın bir parçasıyız ve yolumuza devam ediyoruz.” yanıtını verdi. Ayrıca, bölücü olmayan her siyasi partiyle konuşmayı açık olduklarını, ancak Cumhur İttifakı’nın safında olduklarını belirtti.