Mustafa Destici, İsrail’in saldırılarını kınadı. Barış ve ateşkes istiyoruz. Türkiye, emperyalist güçler için tehlike. Uluslararası kuruluşlar gerekeni yapmalı. Nükleer tehdit tüm ülkelerde var. Huzur ve barış tüm dünya için

İSRAİL’İN SALDIRILARINI KABUL EDİLEMEZ BULUYOR

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail’in Gazze’ye ve İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade ediyor. “Elbette ki barıştan ve ateşkesten yanayız. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlar da bu haydutluğu kimsenin yanına kar koymamalıdır ve herkes yaptığının bedelini uluslararası mahkemelerde ödemelidir.” şeklinde konuştu. Destici, Sivas Belediyesine ait sosyal tesislerde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya gelirken, dünyanın gündeminin İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın buna gösterdiği tepki etrafında şekillendiğini aktardı.

ISRAİL’İN HAREKETLERİ ULUSLARARASI MEŞRUİYETTEN YOKSUN

Destici, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının, katliamlarının ve soykırımlarının sonrasında Lübnan, Suriye ve İran’a yönelik saldırılarının tamamen kabul edilemez olduğunu belirtti. “Bunun uluslararası bir meşruiyeti de yoktur, tamamen bir haydut devlet, bir terörist devlet mantığıyla hareket etmektedir.” diyerek durumu eleştirdi. Ayrıca, İsrail’in gücünü ABD gibi Batılı devletlerden aldığını savunan Destici, bu saldırıların yalnızca İsrail tarafından gerçekleştirilemeyeceğini öne sürdü. “İsrail, İran’ın nükleer silah programı uyguladığını gerekçe göstererek saldırıyor. Bunu sadece İran mı uyguluyor? Amerika, Fransa, Almanya, Rusya, Çin’de nükleer silahlar yok mu?” ifadesini kullandı.

HEDEF TÜRKİYE OLABİLİR

Destici, İsrail’in hedef alabileceği ülkeler listesine Türkiye’yi de ekledi. “Türkiye, siyonist ve terörist İsrail için hem de emperyalist güçler için en büyük engellerden biridir. Onun için Türkiye’yi bölmek, parçalamak ve savunma sanayisi ile nükleer çalışmaları durdurmak için mutlaka hamle yapacaklardır.” dedi. Destici, Türkiye’nin bu durumu fark ettiğini ve gerekli tedbirleri aldığını belirtti. Son yıllarda savunma sanayisinde yaşanan gelişmeleri bunun en önemli kanıtı olarak sundu.

BİRİKİMİN ÖNEMİ VE MİLLİ BİRLİK

Destici, iç siyasette herkesin birbirini eleştirebildiğini fakat milli güvenlik ve dış politika konularında bir birlik olmanın elzem olduğunu vurguladı. “Kürt, Türk, Alevi, Sünni herkesin birlik olmaktan başka bir çare ve çıkar yolu yok.” diyerek bu konudaki önemi dile getirdi. BBP’nin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun bu nedenle partinin adını “Büyük Birlik” koyduğunu hatırlatarak, “Bu milli birlikteliği ortaya koyduktan sonra Türkiye’yi bölmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

Destici, İsrail’in saldırılarını lanetleyerek, “Elbette ki barıştan ve ateşkesten yanayız. Cezai müeyyideler mutlaka uygulanmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, bölgedeki ateş çemberinin genişlemesini istemediklerini belirterek, “Biz huzur ve barış istiyoruz. Bunu sadece Türkiye için değil, tüm bölge ve dünya için istiyoruz.” şeklinde konuştu. Program, sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin taleplerinin dinlenmesiyle devam etti ve Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da katıldı.