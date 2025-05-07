Mustafa Destici, Pakistan’ı her zaman destekleriz

PAKİSTAN’A DESTEK VURGUSU

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Pakistan bizim hem kardeşimiz hem dostumuzdur. Bizim yerimiz net bir şekilde Pakistan’ın yanıdır.” açıklamasını yaptı. BBP Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, gündeme yönelik değerlendirmelerde bulunan Destici, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyon bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen’e rahmet dileyip, ailesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sabır temennisinde bulundu. Hindistan’ın Pakistan’a yönelik saldırılarına değinen Destici, “Pakistan, ABD, Çin ve Rusya arasında yaşanan gerilim ile bölgede yeniden oluşturulmaya çalışılan dengelere kurban ediliyor.” ifadesini kullandı.

ÖZEL HASSASİYET VURGUSU

Destici, devamla, “Pakistan’ın Hindistan ile yaşadığı siyasi ihtilaflar değil, Müslüman olması onu feda edilebilir bir hedef haline getiriyor. Türkiye her şartta Pakistan’ın yanında yer almalıdır.” şeklinde konuştu. ABD’nin Hindistan’ı destekleyerek, olası bir Hindistan-Pakistan savaşında Çin’i hedef haline getirme amacını taşımakta olduğunu savunan BBP Genel Başkanı, “Pakistan konusunda, Azerbaycan’da olduğu gibi özel bir hassasiyetimiz var. Dolayısıyla Pakistan’ı kim hedef alırsa, kim kötülük etmeye kalkarsa, kim savaşmaya yeltenirse karşısında bizi bulur.” dedi.

KIBRIS VE GÜVENLİK ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Destici, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios’un “Kıbrıs’tan Türkleri kovmak için mücadele etmeliyiz.” şeklindeki ifadelerine tepki göstererek, “Kıbrıs’ın ve Kıbrıs Türklüğünün güvenliğini, Türkiye’nin herhangi bir yerinden ve Türkiye’nin herhangi bir yerinde yaşayan vatandaşlarından ayrı tutamayız.” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, KKTC’de gerçekleştirilen Cumhuriyet Yerleşkesi ve TEKNOFEST açılışını hatırlatarak, Türkiye’nin KKTC’ye güçlü destek verdiğini ifade etti.

ÖZGÜR ÖZEL’E YÖNELİK SALDIRIYA TEPKİ

Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıyı da kınayarak, “Sayın Özel’e, ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırganın hukuk önünde hak ettiği cezayı almasını diliyor, bu sürecin takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz.” dedi. 2004 yılında dört çocuğunu öldürmeye teşebbüs eden ve suç kaydı bulunan bir caninin 2020 yılında tahliye edilmesini eleştirerek, “Bu yanlış uygulamadan derhal dönülmeli, masumların hukukunu korumak amacıyla tahliyesiz müebbet ve idam cezası yeniden getirilmelidir.” şeklinde görüş belirtti.

ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRMESİ

Mustafa Destici, ayrıca temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması gerektiğini aktararak, “Enflasyon çift haneli rakamlarda seyretmeye devam ettiği sürece, asgari ücret yılda iki kez artırılmalıdır. Yılda bir kez artış yapılması, çalışanların enflasyona ezdirilmesi anlamına gelir.” diye konuştu. Toplantının sonunda Destici, Yeniden Refah Partisi’nin Kırşehir teşkilatından BBP’ye katılan 1200 kişiyi temsilen 8 kişiye parti rozeti taktı.