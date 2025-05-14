Mustafa Destici, PKK’nın Silah Bırakmasını Takip Edeceğiz

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN KARARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına dair önemli açıklamalarda bulundu. Destici, düzenlediği basın toplantısında “Silah bırakma sürecinin baştan sona takipçisi olacağız.” dedi. Bunun yanı sıra, 15 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde Türkiye’nin Kırım konusunu gündeme alarak bağımsız bir şekilde ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

BİLDİRİDEKİ HADSİZLİKLER

PKK’nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendiren Destici, belirtilen bildirinin yeni bir anayasa vurgusunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’ne yeni bir isim verme talebinin “hadsizlik” olduğunu söyledi. “Elbette ki onlar hayal edecek, rüya görecek. Biz ise onların hayallerini zindana, rüyalarını kabusa dönüştürmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. Destici, PKK’nın kendini feshedip etmediği veya ismini ve yöntemini değiştirerek mücadelesini başka bir seviyeye taşıyıp taşımadığı konusunda sorular ortaya attı.

SİLAH BIRAKMA KARARININ GERÇEKLERİ

Destici, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının sadece belirli unsurları kapsadığını savunarak şunları belirtti: “Dolayısıyla terör örgütü topyekun silah bırakmıyor, kendini topyekun fesih etmiyor. Bu gerçeği görmemezlikten gelemeyiz.” Örgütün, silahlı mücadelenin geldiği çıkmazı kendi lehine çevirdiğini ve siyasi alanda pozisyon almaya çalıştığını ifade etti. Bu dönüşümü bir çözüm olarak değil, stratejik bir manevra olarak değerlendirdi.

Destici, “Bölücü zihniyetin meşrulaşması, milletimizin birliği ve ülkemizin bütünlüğü için büyük bir tehdittir.” dedi. “Demokratik çözüm” adı altında sunulanların, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerinden vazgeçmesi anlamına geldiğini söyledi ve bu durumun siyasi ve etnik bölücülük olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda silah bırakma sürecinin baştan sona takipçisi olacaklarını vurguladı.