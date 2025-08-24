Mustafa Destici, Refah Payı İstiyor

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ ZİYARETİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, memur zamlarına yönelik olarak önemli açıklamalar yaptı. Destici, “Tıpkı işçilerde olduğu gibi yüzde 8’lik bir refah payı verilmişse, birtakım haklarla birlikte yüzde 10’u bulmuşsa, biz de yıllık 2026 için memur ve memur emeklilerimize de yüzde 10’luk bir refah payı verilerek bu sözleşme tatlıya bağlansın diyoruz” şeklinde konuştu. Destici, bu açıklamayı Konya’da parti üyeleriyle bir araya geldiği esnada yaptı.

Mustafa Destici, 600 bin işçi için sözleşmenin el sıkışmayla sonuçlandığını belirtti. Şimdi memurların masada olduğunu vurgulayan Destici, “3 milyondan fazla memurumuz ve bir de bunlara ilaveten belki bu sayıda memur emeklilerimizi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri maalesef uyuşmazlıkla sonuçlandı. Şu anda top Hakem Kurulu’nda.” dedi. Daha önceki toplu sözleşme süreçleriyle ilgili de açıklama yapan Destici, hakem heyetinin kamu tarafının önerisini aynen onayladığını hatırlatarak, “Onun için demiştim ki hakem heyetine gidilmeden son bir kez daha taraflar bir araya gelsin ve uzlaşma sağlasınlar.” ifadelerini kullandı.

Destici, hükümetin memur zammı teklifinin yeterli olmadığını ve memurun haklarını göz ardı ettiğini dile getirdi. “İşçi görüşmelerinde de bizim dediğimiz noktada aşağı yukarı tamamlandı. Enflasyon üzerine 8-10 puanlık refah payı verilsin ve bu sözleşme tamamlansın demiştik.” diyen Destici, memurlara yönelik önerilerini aktardı. Hükümetin 11’e 7 şeklindeki teklifinin yetersiz olduğunu belirten Destici, “Enflasyon bunun üzerinde gerçekleşirse onu da vereceğim diyor.” şeklinde hükümete tepki gösterdi. Destici, memurlar için de bir refah payı talebinde bulunduğunu yineleyerek sözlerine son verdi.