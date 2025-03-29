Mustafa Düger’den Yetim Çocuklara Destek

YETİM ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYESİ

Kırşehir’de, hayırsever iş insanı Mustafa Düger, Kadın Gönüllülerinin gerçekleştirdiği “Unutursan Yetim Kalır” projesine destek vererek, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için bayramlık giysi alışverişi yaptı. Kırşehir’i Koruma Platformu Başkanı olarak tanınan Düger, yaptığı yardım faaliyetleriyle dikkat çekiyor.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Düger, yetim çocukların mutluluğunun önemine dair açıklamalarında, “Eski Türkçede anneye ‘ÖK’ denirdi. Şimdi anneye ‘ÖK’ demiyoruz ama annesi olmayana ‘öksüz’ diyoruz. Hiçbir çocuğun boynu bükük kalmasın, hiçbir anne evladı için yaralanmasın, acısıyla ağlamasın” ifadelerini kullandı. Düger, bayram günlerinin ailenin kıymetini daha iyi anladıkları günler olması gerektiğini belirtti.

GELECEĞİMİZİN PARÇASI YETİMLER

“Bu evlatlarımız sadece geleceğimiz değil, aynı zamanda geçmişimizden birer parçadır. Toplum olarak onların temel ihtiyaçlarına kayıtsız kalmamalı, sevinçlerini artırmak için çaba sarf etmeliyiz. Yetimlerimizi öncelikli görüyor ve onlara dokunmaya çalışıyoruz” diyen Düger, desteklediği etkinlikle bayramlık giysilerine kavuşan çocukların mutluluğunu gördüğünde etkinliğin şehirde büyük takdir topladığını da belirtti.