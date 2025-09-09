Mustafa Duman’ın tahliye talebi reddedildi

DAVANIN İLK DURUŞMASINDA TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Ankara’da, sahip olduğu köpekleri öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan doktor Muhammet Mustafa Duman’ın yargılandığı davada, sanığın tahliye isteği mahkeme tarafından reddedildi. Duman, 29 Nisan günü, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi’nde, farklı kişilerden edindiği köpekleri öldürmekle suçlanarak tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Duman hakkında, ‘Müstehcenlik’ ve ‘Birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak, kasten öldürme’ suçlamasıyla 17,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava başlattı. İddianamede belirtilene göre; Duman, sosyal medya üzerinden sahiplendiği toplam 8 yavru köpeğin 3’ünü 30 Mart 2025’te, 5’ini ise 26 Nisan 2025’te edindi. Bu köpekleri, evinde cinsel istismarda bulunup öldürdüğü öne sürülüyor. Ayrıca, dijital incelemeler sonucunda Duman’ın, köpekler ve diğer hayvanlara ait yaklaşık 43 bin müstehcen görüntü depoladığı belirtildi.

DURUŞMADA TANIK BEYANLARI

Ankara Batı 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen davanın ikinci duruşmasında, sanık Duman, tanıklar ve avukatlar hazır bulundu. Hakim, tanıkların dinlenmesini sağlarken, tanık Ö.K. beyanında “Köpeğimde 5 yavru vardı. Kanser olduğum için yavruları sahiplendirmek istedim. Duman, köpeklerin 1-2’sini alır zannediyordum ama hepsini alıp gitti. Daha sonra telefonla ulaşmaya çalıştım ama engelledi” dedi. Duman ise, tanığın telefonunu engellemediğini, köpeklerin alınırken 5 günlük olduğunu ancak 3 hafta sonra kaçtıklarını iddia etti.

Mahkemede dinlenen diğer tanık S.K., hayvansever olduklarını belirterek, “Mezarlıkta 3 yavru köpek bulup Duman’a verdik. Hayvanların takibi için Duman arandığında telefonu kapattı” şeklinde ifade verdi. Duman’a karşı panik yaşayan tanık, “Hayvanlar yeni doğmuştu, korkaklardı ve kaçamazlardı” dedi. Sanığın kardeşi Bekir Duman da, ağabeyinin hayvanlarla olumlu bir ilişkisinin olmadığını belirtmedi. Mesele hakkında “Üniversitedeyken köpek ısırdığını biliyorum ama olumsuz tutumu olduğunu görmedim” ifadesini kullandı.

SANIKTAN SAVUNMA

Duruşma sonunda söz alan sanık Muhammet Mustafa Duman, “6 aydır tutukluyum, özgürlük hakkım gaspedilmiş durumda. Ben herhangi bir köpeği öldürmedim. Aradan 10 yıl geçse bile bu suçlamanın ispatlanamayacağını düşünüyorum. Ben bir hekimim, vatandaşlara hizmet etmem gerekirken tutuklu durumda bulunuyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı. Duman’ın avukatının savunmasının ardından, Cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme ise, sanığın tutukluluk halinin sürdürülmesine karar vererek duruşmayı 23 Eylül’e erteledi.