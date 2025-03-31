Mustafa Elitaş: “Türkiye Yüzyılı’nı İnşa Edelim”

ECDADE SARETİ PROGRAMINDA KONUŞMA

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, “110 yıl önce kurtuluşumuzu ortaya çıkaran ecdadımızın yaptığı gibi bir ve beraber olarak Türkiye Yüzyılı’nı inşa edip, ‘Terörsüz Türkiye’yi ortaya koyabilmek için elimizden gelen gayreti gösterelim” açıklamasında bulundu. Elitaş, bu sözleri AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Geleneksel Bayramlaşma Programı”nda dile getirdi. Programda teşkilatın bayramını kutlayarak, “Bir Ramazan boyunca tüm Türkiye’de 81 vilayette 923 ilçemizde vefa iftarları sofrasını oluşturduk” dedi.

AİLE VE DAYANIŞMA VURGUSU

Elitaş, AK Parti ailesinin en büyük niteliklerinden birinin birbirleriyle dayanışma içinde olmaları olduğunu belirtti. “Toplumun en önemli unsuru ailedir. Aile olmazsa toplum çökmeye mahkumdur” diyen Elitaş, Türkiye Cumhuriyeti’nin 86 milyon vatandaşıyla birlikte bir aile oluşturma hedeflerini paylaştı. Sorunların aile içinde çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

MADENCİLİK ZİHNİYETİNA DİKKAT ÇEKTİ

Elitaş, başka güçlere yönelmenin tehlikesine de değinerek, “Tıpkı 100 yıl önce mandacılık zihniyetinin hortladığı gibi, bugün de ülkemizi şikayet eden bir zihniyetle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı. “Başkalarından medet umarak değil, kendi aramızda güçlenerek bu yolda devam etmeliyiz” diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.