Mustafa Ergün Dağlık Alanda Bulundu

DAĞLIK ALANDA DARBE ALMIŞ BİR GENÇ BULUNDU

Aksaray’da Mustafa Ergün (24) isimli genç, kendisinden haber alınamadan 17 saat sonra arkadaşları tarafından dağlık bir alanda darbedilmiş ve bilinci kapalı halde bulundu. Olay, Kurtuluş Mahallesi’nde düne ait saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Ergün, babası Murat Ergün (50) ile telefon görüşmesi yaparak eve geleceğini belirtti. Ancak bir saat içinde eve hala gelmeyince, babası Ergün’e telefonla ulaşamadı ve durumu polise bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

ARKADAŞLARI TARAFINDAN BULUNDU

Mustafa Ergün, arkadaşları tarafından bugün saat 13.00 sıralarında kaybolduğunun üzerinden yaklaşık 17 saat sonra, Laleli Mahallesi’nde dağlık alanda darbedilmiş bir şekilde ve bilinci kapalı halde bulundu. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç adamın durumunun ağır olduğu ifade edildi. Polis ekipleri olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

BABA, OĞLUNUN YAŞADIKLARINI ANLATTI

Murat Ergün, yaşananları şöyle anlattı: “Akşam oğlumla telefonla görüştüm. Biz köyden dönerken, o da 1 saat içinde eve geleceğini söyledi. Saat 20.00’den sonra kendisine bir daha ulaşamadık. Ardından karakola gidip kayıp başvurusunda bulunduk. Arkadaşları dağlık alanda onu darbedilmiş halde bulmuş. Olay yerine gittiğimizde oğlumun düşmanı yoktu, neden böyle bir şey olduğunu anlayamıyorum. 100 bin liralık cep telefonunu ve gözlüğünü almamışlar. Kesinlikle birisiyle kavga etti ve dövülerek orada bırakıldı.”