Mustafa Ersayın, Uçurtma Üretiyor, Sipariş Alıyor

UÇURTMA ÜRETİMİNE GİDEN YOL

Samsun’da 25 yıldır el yapımı uçurtmalar üreten 59 yaşındaki Mustafa Ersayın, Güney Amerika ülkeleri de dahil birçok bölgeye sipariş yetiştirmeye çalışıyor. Kentteki talebe bile zor yetiştiğini belirten Ersayın, çocukları mutlu eden bu uçurtmaları dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor. Okulların kapanmasına yaklaşırken uçurtmalara olan ilginin yeniden artmasının ardından kendisini “tek el yapımı uçurtmacı” olarak tanımlayan Ersayın, yüzlerce farklı modelde uçurtma üretiyor. Samsun’daki yoğun siparişlere rağmen, uluslararası talepleri geri çevirmiyor.

YURT DIŞINA GÖNDERİM İMKÂNI

Uçurtma üretiminin dikkat ve özen istediğini vurgulayan Ersayın, “Festivaller, dernekler, okullar, gurbetçiler benden sipariş veriyor. Kargo ile yurt dışına da gönderim yapıyorum ama sadece çok ısrar edenlere. Brezilya’dan bile talep alıyorum. Avrupa’yı geçtim, Güney Amerika ülkelerinden bile logo gönderip özel tasarım istiyorlar. Ancak Samsun’a bile zor yetiştiğim için sınırlı sayıda gönderebiliyorum” diye konuşuyor. Çocukların uçurtmalara ilgisinin devam ettiğini söyleyen Ersayın, kültürün yaşatılması gerektiğini ifade ederek, “En fazla günde 50 uçurtma yaptığım olmuştu, ama artık yaşlandım, 35’e düştüm. Şimdiye kadar yaptığım en büyük uçurtma 2,5 metreydi. Çamaşır ipiyle uçurmak zorunda kaldım. Çok güzeldi ama bir daha yapmam. Uçurması işkenceydi” şeklinde düşünüyor.

UÇURTMALARIN FİYAT ARALIKLARI

Çizgi film karakterleri, takım logoları, film kahramanları ve özel isimlerle hazırlanan uçurtmalar, ipiyle birlikte tasarım ve boyutlarına göre 100 ile 250 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.