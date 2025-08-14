Mustafa Eskihellaç, Şampiyonluğa İnandıklarını Belirtti

ŞAMPİYONLUK HİÇBİR ZAMAN UZAKTA DEĞİL

Trabzonspor’un savunma oyuncusu Mustafa Eskihellaç, saha içinde en iyi performansı gösterdikleri takdirde şampiyonluğun geleceğine inandığını ifade etti. Eskihellaç, “Kulübümüz her zaman beklenilenin tersini gösterip insanları şaşırtmıştır. İnşallah biz de bunu başaracağız” sözleriyle takımın potansiyeline olan güvenini dile getirdi. Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Kocaelispor’u 1-0’lık skorla mağlup ederek sezona moralle başlayan Trabzonspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Eskihellaç, açıklamalarda bulundu. “Emek veriyoruz, tabii ki insan karşılığını almak ister” diyen Eskihellaç, geldiği seviyeyi bir başarı hikayesi olarak görüp görmediği sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Başarı öyküsü müdür olabilir ama 3. Lig’de oynarken bunu düşünmüyordum.”

GENÇLERİMİZE TAVSİYELER

Mustafa Eskihellaç, genç oyuncuların karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, “Altyapıdan çıkan oyuncuların tecrübe eksikliği ve memleketimizin zorlukları var. Genç yaşta bu baskıyı ve stresi yönetmek kolay değil.” dedi. Eskihellaç, kendisine bu konuda katılan Fatih hoca gibi büyük isimlerden öğrendiklerini ve tecrübelerini paylaştıklarını belirtti. Ayrıca, “Gönül ister ki altyapıdan çıkar çıkmaz bu formayı terletelim ama bazen olmuyor” diyerek genç oyuncuların sabırlı olmaları gerektiğinin altını çizdi.

TRABZON MI? DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİ

Eskihellaç, “Trabzon benim için dünyanın en güzel şehri. Kulüpte dünyanın en güzel takımı” sözleriyle şehir ve kulüple olan bağını görünür kıldı. Farklı takımlarda oynarken her izin gününde memleketine geldiğini, bu nedenle şehirde adaptasyon sorunu yaşamadığını ifade eden oyuncu, “İlk anlar benim için çok önemlidir ve bu süreç iyi geçti,” ifadesiyle başlangıç anlarının kendisi için ne kadar değerli olduğunu belirtti.

ARKADAŞLIK VE DESTEK ORTAMI

Takım içindeki dostluk ortamının güzel olduğunu da vurgulayan Eskihellaç, “Aramızda bu grubu bozacak sıkıntı çıkartacak kimse yok,” diyerek takım ruhunu öne çıkardı. Fatih Tekke’nin oyun anlayışına da değinen oyuncu, hoca ile çalışmanın kendisine büyük katkılar sağladığını belirtirken, “Bence güçlü bir oyunumuz var. Hocamız bizi özgür bırakıyor,” dedi.

Kasımpaşa maçıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Eskihellaç, ilk maçta galip gelmenin takım için büyük bir moral kaynağı olduğuna vurgu yaparak, “Amacımız galibiyetlerle devam etmek,” şeklinde konuştu. Şampiyonluk hedefine ilişkin de umut dolu açıklamalar yapan Eskihellaç, “Benim de hayalim zaten şampiyonluk,” diyerek, Trabzonspor’un başarı odaklı hedeflerine olan bağlılığını yineledi.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde devam ettirirken, Anthony Nwakaeme antrenmana katılmadı. Paul Onuachu ve Viktor Zubkov ise bireysel çalışmalarla tedavi süreçlerini sürdürdü.