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Mustafa, Galatasaray Formasıyla Mutlu Oldu

GALATASARAY TARAFTARINDAN ANLAMLI JEST

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki Mustafa Yapar’ın en büyük hayali, Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlarken sarı-kırmızılı formayı giymekti. Mustafa’nın durumu uzun süredir ciddi bir süreçte devam ediyordu ve bu hayali gerçekleşti.

FORMAYLA BULUŞTU

Galatasaray taraftarı Hakan Yılmaz, Mustafa’nın bu özel dileğine kayıtsız kalmadı ve anlamlı bir jestte bulundu. Galatasaray’ın şampiyonluğunun ardından, Mustafa’ya forma, şapka ve atkı temin eden Yılmaz, bu hediyeleri hastaneye ulaştırarak küçük taraftara büyük bir moral kaynağı oldu. Uzun süre yoğun bakımda kalan Mustafa, tedavisinin tamamlanmasının ardından servise alındığında, hayalini kurduğu forma ile buluştu.

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