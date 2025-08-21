Mustafa Göktürk, Kuşlarla Mutlu Çalışıyor

DOĞAYA YAKIN BİR İŞ YERİ

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde dede mesleği olan soba ve mangal imalatını sürdüren Mustafa Göktürk, iş yerini adeta bir doğa köşesine dönüştürüyor. Farklı kuş türleriyle çalışırken oluşturduğu benzersiz ortam, Göktürk’ün mutluluğunu artırıyor. “Onların cıvıltısı sesi bana mutluluk ve huzur veriyor” diyen Göktürk, muhabbet kuşları, kanaryalar ve Sultan papağanlarıyla arasındaki özel bağı paylaşıyor. Kendi duygularının kuşlara yansıdığına inanan esnaf, mutlu anlarında kuşların da sevinçli olduğunu, üzgün zamanlarında ise kendisine eşlik ettiklerini aktarıyor.

KUŞLARA ÖZEL BAKIM

Yaz aylarında kuşlarının serinlemesi için farklı bir yöntem uygulayan Göktürk, kafesteki kuşlara sirkeli su sıktığını söylüyor. Bu yöntemin yalnızca serinletmekle kalmadığını, aynı zamanda bit ve pire gibi zararlı canlıları da uzak tuttuğunu ifade ediyor. Kuşlarla birlikte çalışmanın ona büyük bir şevk verdiğini vurgulayan Göktürk, dede yadigarı olan mesleğini doğanın bir parçası haline getirerek hem işini hem de hayvan sevgisini bir arada yaşamayı başarıyor.