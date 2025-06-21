Mustafa Hakan Belder Terfi Kursu’na Davet Edildi

TERFİ KURSU DAVETİ

Karabüklü klasman futbol hakemi Mustafa Hakan Belder, Üst Klasman Terfi Kursu’na katılmak için davet edildi. Merkez Hakem Kurulu, 2025-2026 futbol sezonu öncesi Üst Klasman Gözlemciliği, Klasman Hakemliği ve Klasman Yardımcı Hakemliği’ne terfi edecek adayların listesini kamuoyuna açıkladı. 22-23-24 Haziran tarihlerinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenecek kursa katılacaklar arasında Mustafa Hakan Belder de bulunuyor.

KARİYERİ VE BAŞARILARI

2012 yılında hakemliğe adım atan Belder, 8 yıldır klasman hakemi olarak görev yapıyor. Bu süre içerisinde TFF 2. Lig ve 3. Lig maçlarında hakemlik, TFF 1. Lig’de ise dördüncü hakem olarak sahada bulunma fırsatı buldu. Ayrıca, VAR (Video Yardımcı Hakem) sertifikasına sahip olan Belder, 6 üst klasman karşılaşmasında AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) görevini üstlendi.

Mustafa Hakan Belder, terfi kursunu başarılı bir şekilde tamamlaması durumunda, Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarında hakem olarak görev yapma imkanına sahip olacak.