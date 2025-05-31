Mustafa Karaman, Bursa’da öldürüldü

BAYRAMDA KAYBOLAN MUSTAFA KARAMAN’IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, aile bağ evinde baltayla öldürülmüş bulunan Mustafa Karaman (25) son yolculuğuna uğurlandı. Kırsal Üreğil Mahallesi’nde salı günü evinden ayrılan Mustafa Karaman’dan haber alamyan babası Ali Karaman, durumu Jandarma Komutanlığı’na bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Perşembe akşamı, bağ evine giden Ali Karaman, burada oğlunun cansız bedenini buldu.

BABA EVDE CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Ali Karaman’ın ihbarıyla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerde Mustafa Karaman’ın baltayla katledildiği belirlendi; baltanın cesedinin yanında olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası, Mustafa Karaman’ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, Mustafa Karaman’ın cep telefonunu inceleyerek, yakınlarının ifadeleri doğrultusunda M.G. ve N.P. isimli şahısları şüpheli olarak gözaltına aldı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mustafa Karaman, Muhammedül Emin Camisi’ne getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından cenaze, aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde, Ali Karaman’ın oğlunun tabutuna sarılıp ağlaması, yakınları tarafından teselli edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, M.G. ve N.P. üzerindeki sorgulama devam ediyor ve ikilinin ifadeleri sonrasında gözaltı sayısının artabileceği bildiriliyor.