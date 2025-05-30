Mustafa Karaman Evinde Ölü Bulundu

Mustafa Karaman’ın Babası Tarafından Bulundu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, salı gününden beri haber alınamayan 25 yaşındaki Mustafa Karaman, babası tarafından kendilerine ait bağ evinde ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelerde, Karaman’ın baltayla öldürüldüğü ve cinayet aletinin cesedinin yanında bulunduğu belirlendi.

Olayın Gelişimi

Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Üreğil Mahallesi’nde yaşayan ve oğlu Mustafa’dan haber alamayan baba, gece saatlerinde bağ evine yöneldi. Eve girdiğinde oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Hemen olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Karaman’ın baltayla hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma Süreci

Cinayet aleti olarak kullanılan balta, cesedin yanında bulundu. Jandarma, bu cinayetle bağlantılı şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.