Haberler

Mustafa Karaman Evinde Ölü Bulundu

Mustafa Karaman’ın Babası Tarafından Bulundu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, salı gününden beri haber alınamayan 25 yaşındaki Mustafa Karaman, babası tarafından kendilerine ait bağ evinde ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelerde, Karaman’ın baltayla öldürüldüğü ve cinayet aletinin cesedinin yanında bulunduğu belirlendi.

Olayın Gelişimi

Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Üreğil Mahallesi’nde yaşayan ve oğlu Mustafa’dan haber alamayan baba, gece saatlerinde bağ evine yöneldi. Eve girdiğinde oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Hemen olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Karaman’ın baltayla hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma Süreci

Cinayet aleti olarak kullanılan balta, cesedin yanında bulundu. Jandarma, bu cinayetle bağlantılı şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Çiftlik Evinde Baltayla Öldürülmüş Adam

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 25 yaşındaki Mustafa Karaman'ın kaybolması sonrası, çiftlik evinde baltayla öldürülmüş cesedi bulundu. Soruşturma sürüyor.
Haberler

İsrail Polisi, Sena Dakka’yı Gözaltına Aldı

İsrail polisi, kanserden ölen yazar Velid Dakka'nın eşi Sena Dakka'yı Doğu Kudüs'te gözaltına aldı. Gözaltının, Ulusal Güvenlik Bakanı’nın talimatıyla yapıldığı belirtildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.