Haberler

Mustafa Karaman Ölü Bulundu, Cinayet İşlendi

MUSTAFA KARAMAN’IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, salı gününden bu yana kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki Mustafa Karaman, babası tarafından ailelerine ait bağ evinde ölü olarak bulundu. Karaman’ın cinayet aletinin bir balta olduğu ve cesedinin yanında bulunduğu bilgisi edinildi.

BABASININ İHBARIYLA OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Orhangazi ilçesinin kırsal Üreğil Mahallesi’nde yaşayan ve oğlu Mustafa Karaman’dan uzun süre haber alamayan babası, gece saatlerinde bağ evine gitti. İçeri girdiğinde, oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan baba durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerde, Mustafa Karaman’ın baltayla öldürüldüğü belirlendi. Jandarma, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Olayla ilgili detaylı araştırma sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Genç Sürücü 5 Kat Alkolle Yakalandı

Aksaray'da 2.81 promil alkolle araç kullanan genç sürücü, polis memurlarına asgari ücretle çalıştığını belirtti. İlgili kişi hakkında yasal işlem yapıldı ve 9 bin 268 lira ceza verildi.
Haberler

Ayvalık’ta 4 Araçla Kaza Oldu

Ayvalık'ta gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, bunlardan biri ağır yaralandı. Olay yerine acil yardım ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.