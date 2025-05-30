Mustafa Karaman Ölü Bulundu, Cinayet İşlendi

MUSTAFA KARAMAN’IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, salı gününden bu yana kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki Mustafa Karaman, babası tarafından ailelerine ait bağ evinde ölü olarak bulundu. Karaman’ın cinayet aletinin bir balta olduğu ve cesedinin yanında bulunduğu bilgisi edinildi.

BABASININ İHBARIYLA OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Orhangazi ilçesinin kırsal Üreğil Mahallesi’nde yaşayan ve oğlu Mustafa Karaman’dan uzun süre haber alamayan babası, gece saatlerinde bağ evine gitti. İçeri girdiğinde, oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan baba durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerde, Mustafa Karaman’ın baltayla öldürüldüğü belirlendi. Jandarma, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Olayla ilgili detaylı araştırma sürüyor.