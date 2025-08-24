Mustafa Kaya, Yüncü Damat olarak tanınır

ANKARA’DA YÜNCÜ DAMAT OLARAK TANINAN ESNAF

Ankara’nın Altındağ ilçesinde iplik dükkanı işleten Mustafa Kaya, yaptığı el emeği ürünleri hayalini kurduğu defilede sergilemek istiyor. “Yüncü Damat” olarak bilinen Kaya, dükkanını 5 yıl önce eşiyle birlikte devraldı. Kovid-19 salgını döneminde başlamış olduğu örgü merakı, bölgedeki esnaf tarafından ilgiyle karşılandı. Onun dükkanında, yün örgü ipi satışının yanı sıra her biri farklı desen ve motiflerdeki el örgüsü kazak, yelek ve battaniyeler sergileniyor.

ÖRGÜ YAPMA BECERİSİ VE İNATLAŞMA

Örgü örme hikayesini paylaşan Kaya, eşinin ve kayınvalidesinin etkisiyle bu işe girdiğini belirtiyor. Başlangıçta kendisine “Yapamazsın” denildiğini düşünen Kaya, bu sözlerin bir inatlaşma aracı haline geldiğini ifade ediyor. Zamanla bu hobiyi sevmeye başlayan Kaya, kendini geliştirmeye de devam ediyor. Örgü örmenin yalnızca kadınlara ait bir faaliyet olmadığını vurgulayan Kaya, “Bence örgü örmek kadın işi değil, erkekler de yapabilir. Benim için ‘Yapamaz’ dediler ama yaptım.” diyor. Bu alanda doktor, astsubay gibi farklı mesleklerdeki arkadaşlarının da bulunduğunu aktarıyor.

ÖRGÜ, BİR TERAPİ GİBİ

Kaya’nın eşi ve iş ortağı Tuğçe Kaya, onun örgü örmesinden gurur duyduğunu dile getiriyor. Erkeklerin de alışılmışın dışındaki alanlarda başarılı olabileceği düşüncesini aktaran Tuğçe Kaya, örgü işleminin bir hobi ve yetenek gerektirdiğini belirtiyor. “Örgü örmek bir hobi ve yetenek işi. Kadın veya erkek hiç fark etmez, bu esasında bir nevi terapi gibi… Örgü ördüğünüzde mutluysanız, kafanızı dağıtabiliyorsanız, televizyonun başında saatlerce vakit geçirmeden, kendi başınıza bir şeyler üretip ortaya bir ürün çıkartabiliyorsanız bu çok değerli.” şeklinde konuşuyor.