Mustafa Kayhan’ın Cenazesi Diyarbakır’da Uğurlandı

İZMİR’DE TRAFİK KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN MUSTAFA KAYHAN DİYARBAKIR’DA UĞURLANDI

İzmir’de dün bir kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, Diyarbakır’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katılım gösterdi.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Kayhan’ın (56) cenazesi, karayolu ile memleketi Diyarbakır’a götürüldü. Merkez Bağlar ilçesindeki Odabaşı Bal Camii’nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bakan Yumaklı, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, çeşitli kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan YUMAKLI’DAN ANMA KONUŞMASI

Cenaze töreninde konuşan Bakan Yumaklı, Kayhan’a Allah’tan rahmet diledi. Kayhan’ın vatanına, milletine ve görevine sadık olduğunu belirten Bakan Yumaklı, “Sakin kişiliğe sahip, mütebessim ve mütevazi birisiydi. İşiyle ilgili konularda son derece onurlu duruşu olan bir kardeşimizdi” dedi. Yumaklı, “Bakanlık ailesi olarak çok kıymetli ailesinin kederini yüreğimizde hissediyoruz. Rabbim kendilerine sabırlar ihsan eylesin, cennetinde buluştursun. Mustafa Bey’den razıyız, Rabbim de kendisinden razı olsun. Rabbim mekanını cennet, ruhunu şad eylesin” ifadelerini kullandı.

CENAZE NAMAZI VE TOPRAĞA VERİLİŞİ

İl Müftüsü Celal Büyük tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dua okundu. Kayhan’ın cenazesi, tören sonrasında toprağa verilmek üzere Hani ilçesine gönderildi.

TRAFLİK KAZASI VE AĞIR YARALANMA

İzmir’de meydana gelen kazada, T.B’nin (75) kullandığı 35 GB 7884 plakalı kamyonet, Kuşadası-Seferihisar karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde Mustafa Kayhan’a (56) çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Kayhan, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.