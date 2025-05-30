Mustafa Keçeli, Galatasaray’ı değerlendirdi

MAÇ SONU AÇIKLAMALAR

Başakşehir Teknik Sorumlusu Mustafa Keçeli, Galatasaray maçı sonrasında basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Hafta içi antrenmanlarda maça iyi hazırlandıklarını belirterek, “Galatasaray’a karşı bu atmosferde bu oyun bizi tatmin etti” dedi. Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Galatasaray’a 2-0 yenildi.

SEZONUN SON MAÇI

Mücadele sonrasında konuşan Keçeli, sezonun sona ermesiyle ilgili duygularını paylaştı. “Biz ve Galatasaray da sezon bitimiyle hedefine ulaştı. Biz de hedefimiz doğrultusunda ilk 5’e kaldık. Bugün tek amacımız taraftara iyi bir maç izletebilmekti” ifadesini kullandı. Ayrıca, bu maçla birlikte iyi bir skor almak istediklerini belirtti.

HAFTA İÇİ HAZIRLIK

Keçeli, hafta içinde iyi hazırlandıklarını söylerken, “Beklentimizin üzerinde bir oyun oldu. Bildiğiniz gibi o topu kale içerisine sokmanız lazım yoksa kazanamıyorsunuz. Çok pozisyonumuz var, aynı zamanda Galatasaray içinde aynı şekilde. Kazanabileceğimiz bir ortam vardı” diye ekledi. Maçın sonuçlarından tatmin olduklarını belirterek, “Galatasaray’a karşı bu statta, bu atmosferde bu oyun bizi tatmin etti” ifadelerini kullandı. Yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklarını da sözlerine ekledi.