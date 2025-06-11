Mustafa Kökdemir, Tarihi Tır Kafe Açtı

KONSPT KAFE OLARAK YENİDEN HAYAT BULUYOR

Eskişehir’de 1969 model tırı konsept kafeye dönüştüren Mustafa Kökdemir, bu tarz araçlardan yalnızca 3 adet kaldığını belirtiyor. 1961 ile 1969 yılları arasında Türkiye’ye yalnızca 80 tane gelen bu tır, esrarengiz geçmişi ve nostaljik havasıyla dikkat çekiyor. Kuzey Anadolu yolunun yapımında kullanılan bu tırın geçen yıl satın alındığını ifade eden Kökdemir, Eskişehir’de kafe konseptinde tekrar hayat bulmasını istediklerini aktarıyor.

ÇALIŞIR VAZİYETTE VE İLGİ ÇEKİCİ

Tırın dorsesinde farklı kahve çeşitleri pişirilmekte ve motoru aktif olarak çalışıyor. Yürüyen aksamı sorunsuz çalışan Kökdemir, bu tarz tırlardan sadece 4 ila 5 adet kaldığını vurguladı. Araç çalışır vaziyette olduğu için müşterilerin tırın gücünü görmesi adına zaman zaman çalıştıracaklarını belirtiyor. Klasik bir görünüme sahip tıra gelen teklifleri kabul etmeyen Murat Kökdemir, kafe konseptinin büyük bir ilgi gördüğünü ifade ediyor.

NOSTALJİK YAPISIYLA BEĞENİ TOPLUYOR

Kökdemir, aracın klasik olmasının kendisine birçok teklif getirdiğini aktararak, “Nostaljik olması nedeniyle dikkat çekiyor. Fotoğraf çektirenler oluyor. Birkaç kişi fiyat teklif edip aracı satın almak istedi, ancak biz olumlu yanıt vermedik” diyor. Araç için yapılan masrafların önemli olduğunu belirten Kökdemir, bu tırı çalışır vaziyete getirmek için bile yatırım yaptıklarını aktarıyor. Konseptin rahat bir atmosfer sunduğunu ve insanların herhangi bir zaman diliminde rahat bir oturum alanı bulabileceğini belirtiyor.