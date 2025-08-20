Mustafa Konak “Kıskanmak” Dizisinde Rol Alacak

GENÇ OYUNCU MUSTAFA KONAK “KISKANMAK” DİZİSİNE KATILDI

Genç yetenek Mustafa Konak, “Kıskanmak” dizisinin kadrosuna dahil oldu. Konak, Mehmet Günsur’un canlandıracağı Halit karakterinin çocukluk yıllarını oynayacak. Genç oyuncu, Ay Yapım’ın dikkat çekici projesi “Kıskanmak”ta yer alacağını sosyal medya üzerinden takipçilerine açıkladı.

YENİ SEZONDA HAYRANLARLA BULUŞACAK

Mustafa Konak, yaptığı paylaşımda Ay Yapım ve “Kıskanmak” dizisinin resmi Instagram hesaplarını etiketleyerek yeni sezonda yer alacağı projeyi hayranlarına duyurdu. Edinilen bilgilere göre, genç yetenek dizide Mehmet Günsur’un çocukluğu olan Halit karakterini canlandıracak. Mustafa Konak’ın performansı, izleyiciler tarafından şimdiden merakla bekleniyor.

GÜÇLÜ KADRO VE SÜRÜKLEYİCİ HİKAYE

Dizinin güçlü kadrosu ve ilgi çekici hikaye yapısıyla, yeni sezona damga vurması hedefleniyor. “Kıskanmak” dizisi, izleyicilerin dikkatini çektecek unsurlar barındırıyor ve Mustafa Konak’ın katılımı, projeye olan ilgiyi artırıyor.