Mustafa Kurşun, Sahte Hesapla Şok Yaşadı

SAHTE HESAP ÜZERİNDEN DEATH İLANI VERİLDİ

Mersin Erdemli’de yaşayan iki çocuk babası Mustafa Kurşun, kendi adına açılan sahte bir sosyal medya hesabı üzerinden ölüm ilanı verilmesiyle büyük bir şok yaşadı. Bu durumun, kendisinin yaptığına inanarak birçok sıkıntı çekmesine yol açtığını belirten Kurşun, “Şaştım nasıl cenaze ilanım verilir diye. Arkadaşlarım aradı, telefonum hiç susmadı. Annemi, babamı aradım, herhangi bir rahatsızlık geçirmesinler diye. Biz ölmedik şükürler olsun, ayaktayız” diye konuştu.

SUÇ DUYURUSU YAPMIŞTIR

Erdemli’nin Tozlu Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa Kurşun, sosyal medyada kendi adına açılan sahte hesap sayesinde ölüm ilanı verilmesiyle şoke oldu. Ailesi ve arkadaşlarının aramalarıyla durumdan haberdar olduğunu belirten Kurşun, sağ olduğunu aile üyelerine bildirdikten sonra, yapılan kötü şaka hakkında suç duyurusunda bulundu. Kendisi aleyhinde sürekli olumsuz paylaşımlar yapan ve bunların arkasında A.Y. isimli şahsın olduğuna inanan Kurşun, ondan bir türlü kurtulamadığını ifade etti.

HİZMETLERİNDEN BAHSEDİYOR

Hafriyat ve bahçe işlerinde çalışan Mustafa Kurşun, “İş makinası olarak tarla imarı ve örtü alanı yerlerin düzeltmesini yapıyorum. Bizim ölüm ilanımızı vermişler. Yaklaşık 4-5 gündür de bunu yapıyor. Pek çok olumsuz şeyde adımdan bahsediliyor. İnternetten mesajlar atıyor. Sosyal medyada hırsız diye paylaştı. Eşimin ve çocuklarımın fotoğraflarını alıp, numaramı üzerine koyup ‘görüşmek isteyen bu numaralardan arayabilir’ diye paylaşım yaptı. Biz savcılığa suç duyurusunda bulunduk, ama sonrasında engelli raporu olduğu için bu şikayetimizi geri aldık. Ancak durum daha da ileri gittiği için tekrar mahkemeye verdim, avukat tuttum. Süreç iki aydır devam ediyor. Ama bu kişi bizi daha ne kadar paylaşacak bilmiyorum. Ekranlarda aileme saldırı oluyor” dedi.

DEVAM EDEN HUKUKİ SÜREÇTEN KAYGILI

Kendisi ve ailesi ile ilgili birçok olumsuz paylaşımda bulunan şahsın, en son “öldü” şeklinde paylaşım yaptığına dikkat çeken Kurşun, “Şok yaşadım. Arkadaşlarım ‘cenaze ilanın verildi’ diyerek beni aradı. Şaştım, nasıl cenaze ilanım verilir diye. Telefonum hiç susmadı. Annemi aradım, babamı aradım, sağlıkları bozulmasın diye. Biz ölmedik, şükürler olsun ayaktayız” dedi.

Mustafa Kurşun, şu anda bu kişiyi mahkemeye verdiğini vurguladı. “Umarım mahkemede bu şahsın raporlarını incelerler. Sosyal medyada çok rahatsız oluyorum, eşimin ve çocuklarımın her fotoğrafını paylaşmış. Bu durumları silemiyorum. Resmen bir hacker gibi. Yüzde 80 engelli olduğu söyleniyor ama her şeyi biliyor. Bir an önce buna müdahale edilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Mustafa Kurşun, daha önce bu şahsın ‘Ben çalışmak istiyorum’ diyerek yanına geldiğini ve 15 gün deneme süresi yaptıklarını belirtti. “Ancak engelli raporlu olduğunu öğrendik. Çalışmasına izin vermedik. Bu nedenle mi bu durumu yaptı bilmiyorum. İş makinesi kullanabiliyor mu, ehliyeti var mı, bunları da bilmiyorum” diyerek yaşadığı zorlu süreci özetledi.