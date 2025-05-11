Mustafa Miraç Yabaş Boğuldu, Olayla İlgili

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

OSMANİYE’de serinlemek amacıyla dereye giren 15 yaşındaki Mustafa Miraç Yabaş, boğuldu. Olay, gündüz saatlerinde merkez Haraz Mahallesi’ndeki Karaçay Şelalesi mesire alanında gerçekleşti. Mustafa Miraç Yabaş, arkadaşlarıyla beraber mesire alanına gitmişti. İddiaya göre, sıcak havadan bunalan Yabaş, Karaçay Deresi’ne girdi.

Arama Çalışmaları ve Sonuç

Bir süre sonra suda kaybolan gençten haber alamayan arkadaşları durumu hemen yetkililere bildiriyor. Olay yerine kısa sürede sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerine bağlı dalgıçlar, arama çalışmaları sonucunda Mustafa Miraç Yabaş’ın cansız bedenine ulaşıyor. Sudan çıkarılan gencin cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Yakınlarının Tepkisi ve Soruşturma

Olayı öğrenen Yabaş’ın yakınları büyük bir üzüntü içinde sinir krizi geçiriyor. Bunun yanı sıra, polis olayla ilgili bir soruşturma başlatıyor.