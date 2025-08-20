Mustafa’nın Yapay Deri Ameliyatı Başarılıydı

ANTALYA’DA YAŞANAN KAZA VE TEDAVİ SÜRECİ

Antalya’da mangal yaparken kullandıkları tutuşturucu jelin parlaması sonucu vücutlarının yüzde 50’si yanan 11 yaşındaki Mustafa Tosun, Ankara’da yapılan yapay deri nakliyle hayata tutundu. 4 ay önce ailesiyle evlerinin bahçesinde mangal yaparken, tutuşturucu jelin alev alması ile yaralanan Mustafa’ya, vücudundaki 2’nci ve 3’üncü derece yanıklar nedeniyle yara almayan bölgelerden deri nakli gerçekleştirildi. Ancak bu işlemler başarılı olmadı. Bunun üzerine baba Ahmet Tosun, sosyal medyada çocukların yanık tedavilerini üstlenen Ala Hayat Minik Masumlar Derneği (AHMİMDER) ile iletişime geçti. Mustafa’nın ailesi, Ankara’ya getirildi ve özel bir hastanede tedavi sürecine alındı. Görülen tedavi sonrasında Mustafa’nın vücudunda, alınacak deri kalmaması nedeniyle yapay deri nakli yapıldı. Ameliyatın ardından, Mustafa’nın boynundaki ve kollarındaki yanıklar nedeniyle oluşan hareket kısıtlaması giderildi. Sargıları çıkarıldığında, kollarını ve boynunu hareket ettirebileceği açıklandı.

AİLENİN YAŞADIĞI VAHŞET ANLATIYOR

Olay günü yaşananları anlatan Ahmet Tosun, “İş çıkışı eve geldim, dışarıda mangalı yaktım. Yaktıktan sonra 5 dakikalık bir yere gidip gelecektim. Daha varmadan eşim aradı. Koştum geldim. Bir baktım, Mustafa kaskatı kesilmiş yatıyor. Ne yapacağımı bilemedim. Jeli ateşe sıkmış, direkt alev alınca üstüne parlamış. Allah kimsenin başına vermesin. Büyük bir kaza geçirdik, umutsuzduk. Sonrasında sosyal medyada derneğe ulaştık. Çok şükür şu an oğlumuz daha iyi oldu ve daha iyi olacak.” ifadelerini kullandı. Mustafa’nın Galatasaray hayranı olduğunu belirten baba, “Maçlara gitmeyi çok istiyor. Eğer Galatasaray Antalya’ya gelirse, ‘Baba ailecek gidelim’ dedi.” şeklinde konuştu. Annesi Kübra Tosun ise, “Umarım hiç kimsenin başına gelmez. Yani Allah’ım düşmanımın başına bile vermesin. Şu an iyiye gidiyoruz.” diyerek destek aldıklarını belirtti. Ayrıca, “Mustafa futbolcu olmak istiyor. Pansuman yapılırken de ‘Anne ben futbolcu olacağım’ dedi.” dedi.

AHMİMDER’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

AHMİMDER Genel Başkanı Ayşegül Aksu, Mustafa’nın Ankara’ya getirildikten çok kısa süre sonra ameliyata alındığını açıkladı. Mustafa’nın geldiğinde vücudunda doku alınacak hiçbir alan olmadığını, boynunu ve kollarını hareket ettiremediğini belirtti. “Hızlı bir şekilde müdahale etmemiz gerektiğini fark ederek hemen hastayı yanımıza çağırdık. Doktorların çoğu ‘Babadan doku almamız gerekiyor.’ dedi. Ancak Ali Özdemir hocamızın kıymetli tedavi yönetimi sonucunda babadan doku alınmadan, çocuğun ameliyatı gerçekleştirildi.” dedi. Aksu, önümüzdeki 3 hafta içinde gerçekleşecek olan ameliyatın da başarılı olmasını umduğunu vurguladı. Mustafa’nın kollarını açabildiğini ve “Ayşegül abla, artık kollarımı geriye doğru atabiliyorum, yana doğru atabiliyorum, artık çok mutluyum.” dediğini belirtti.

İYİLEŞME SÜRECİ VE GELECEK UMUTLARI

Aksu, Mustafa’nın birçok çocuğa umut olacağını dile getirdi. “Yanık oranı yüzde 50’nin üzerinde olsa bile, yeni yöntemlerle çocukların sağlığına kavuştuğunu görmekteyiz.” diyen Aksu, Mustafa’nın daha önce yetersiz tedavi gördüğünü söyledi. “Çünkü yanık olmayan yerlerden doku alındı, ancak eklem bölgelerine konulmadığı için deforme olmuştur. Biz izlerin giderilmesini sağlayacağız. Kollar açıldığı için fizik tedavi süreçleri başlayacak ve dokular kabardığı için enjeksiyon tedavisi de uygulanacak. Çok güzel bir şekilde iyileşeceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.