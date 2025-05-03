Mustafa Ör Tekrar Başkan Oldu

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Yeniden Seçim

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği’nin başkanlığına Mustafa Ör yeniden seçildi. Birliğin 8. olağan genel kurulu, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Konferans Salonu’nda düzenlendi ve burada 120 üye yer aldı. Eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin başkanlık yaptığı genel kurulda, oyların tamamını alarak 6. kez başkanlık koltuğuna oturan Ör, birlik üyelerine teşekkür etti.

Arıcılığın Gelişimi ve Projeler

Ör, katılımcılara arıcılığın son yıllarda gösterdiği gelişimleri aktardı ve projeleri hakkında bilgi verdi. Birliğin hedeflerinin daha da ileri taşınması için yürütülecek çalışmalar hakkında detayları paylaşarak, arıcılığın desteklenmesinin önemini vurguladı.