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Mustafa Özarslan Şehit Ailesine Madalya Verdi

VALİDEN ŞEHİT AİLESİNE MADALYA TAKDİMİ

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen Devlet Övünç Madalyasını Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu’nun ailesine takdim etti. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni” Sinop’ta gerçekleşti.

TÖRENDE ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

Valilik makamında yapılan törende, Irak’ın kuzeyinde 22 Aralık 2023 tarihinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu’nun kızı Cemre Nare Erenoğlu’na Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Törene, İl Garnizon Komutanı Mustafa Yıldırıcı, Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen ile şehit aileleri katıldı.

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