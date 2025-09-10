Mustafa Sandal, TETSED’den Tepki Aldı

İZMİR ENTERNASYONAL FUARI’NDAN GÜNDEME OTURAN ÇIKIŞ

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 94. yılı etkinlikleri çerçevesinde pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal, sahnede sergilediği performansla dikkat çekti. Konserde izleyicilerin büyük ilgisiyle karşılaşan Sandal, sevilen şarkılarını seslendirdi. Ancak konserin ilerleyen anlarında sahnedeki ekranda sürekli kendisinin görüntülenmesi, sanatçının sabrını zorladı.

SERT ÇIKIŞ VE CEVAP VERİLMESİ

Şarkısına ara veren Mustafa Sandal, reji görevlisine oldukça yüksek sesle “Oğlum biraz takip et. Geri zekalı mısın? Sürekli bendesin!” diyerek tepki gösterdi. Bu sert çıkış, seyirciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada hızla yayıldı ve çeşitli tepkilere yol açtı. Birçok birey, sahne arkasında çalışan teknik ekip üyelerine yönelik bu üslubu ‘saygısızlık’ olarak değerlendirdi.

TEPKİLER VE AÇIKLAMA

Mustafa Sandal’a gelen eleştirilerin artmasının ardından, Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği konu hakkında bir açıklama yaptı. Dernek, sahne emekçileri konusunda kullanılan dili eleştirerek, “Etkinlik sektörünün görünmeyen kahramanları olan ışık, ses, dekor ve sahne çalışanları, sanatçıların sahnede parlamasını mümkün kılan emekçilerdir. Sanatçıyı takip etmekle yükümlü olan ‘Takip spot’ ışığını ‘Seyirciye çevir’ şeklinde yönlendirmeye çalışmak, bu emeği hiçe saymakla kalmayıp temel bir teknik bilgiden dahi uzak olunduğunu göstermektedir. Bir sanatçının, kendisini görünür kılan emeğin sahibi bir sahne görevlisine hakaret etmesi asla kabul edilemez. Bu yaklaşım, sadece ilgili kişiye değil, tüm sahne emekçilerine yapılmış büyük bir saygısızlıktır.” dedi. Dernek, sanatçıları sahne arkasındaki emekçilere gereken saygıyı göstermeye davet etti. Tepkilerin artmasına karşın, Mustafa Sandal’dan olayla ilgili herhangi bir açıklama veya özür mesajı gelmiş değil.