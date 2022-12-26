Mustafa Sandal’dan Akşener’e: Baktıkça aydınlanıyorsun

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında övgü dolu sözler sarfetti.

Şarkıcı Mustafa Sandal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında paylaşım yaptı. Sandal paylaşımında “Bir de bir güneş var. Baktıkça aydınlanıyorsun Meral Ablam gibi” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’nin Büyük Kadın Buluşması etkinliğinde sahne alan Mustafa Sandal, konserin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sandal, sahneye davet ettiği Meral Akşener’le birlikte çekilmiş fotoğraflarına yer verdiği paylaşımında şu sözleri kullandı:

“İki tip güneş var. Biri kozmik ortamda kafasına göre gelene geçene tutuluyor. Fazla bakmayın kör eder diyorlar… Bir de bir güneş var. Baktıkça aydınlanıyorsun Meral Ablam gibi. 🙂 On binlerce kadının buluştuğu bu özel organizasyonda emeği geçen herkesin ellerine sağlık”

Sandal aynı konserde “Aya Benzer” şarkısını seslendirmiş ve sahneye çıkan Akşener ile birlikte kısa bir süre dans etmişti.