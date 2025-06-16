Mustafa Savan Günay Evinde Bulundu

TELEFON İLE HABER ALAMAYAN ARKADAŞ

Eskişehir’de bulunan Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi’nde yalnız yaşayan 58 yaşındaki emekli doktor Mustafa Savan Günay’ın arkadaşından 3 gündür haber alınamıyor. Arkadaşının durumu fark etmesinin ardından evin temizlik personeline haber vermesi üzerine, temizlik görevlisi durumun ciddiyetini anlayarak polisi aradı. Gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Günay’ı yatağında hareketsiz buldu. Olay yerinde sağlık ekipleri, Günay’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölüm nedeni ise kesin olarak tespit edilmek üzere, polis ve savcılık tarafından incelenmek üzere hastane morguna kaldırıldı. Mustafa Savan Günay’ın ölümünün şüpheli olduğu bilgisiyle soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYADAN KANSA KONUŞMASI

Mustafa Savan Günay, sosyal medyada bir paylaşımında kanserin çözümünü bulduğunu belirtmişti. “25 yıldır ‘Kanser neden oluyor?’ diye uğraşıyorum. Sorunun çözümünü yüzde 75 itibariyle zaten çözdüm. Ömrüm yeterse tüm kanser türlerini tek kalemde bitireceğim” ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu paylaşımdan sonra tehditler aldığı tespit edilen Doktor Günay, korkmadığını belirterek; “Sevgili meslektaşlarım. Yeter ki gölge etmeyin başka ihsan istemiyorum. Benim çoluğum çocuğum yok. Üzerime Kapital çomar emirleri ile gelirseniz, geldiğiniz arabayı ezerim” şeklinde açıklamalarda bulundu.

KORKUSUZ BİR HEKİM OLDUĞUNU BELİRTTİ

Günay, tehditlere karşı duruşunu net bir şekilde ifade ederek “Hiç kimseden korkmadım ve korkmayacağım. Bu iş şöyle bir iştir. Bir kere korkarsanız, sonsuza kadar korkarsınız” şeklinde konuştu. Kendi bakış açısını aktaran Günay, “Herkes aklını başına toplasın. Ne oyuna ne oynaşmaya gelirim. Gereğini yaparım” diyerek mesleki motivasyonunu da dile getirmişti. Amacının, tüm dünyadaki doktorlardan bir Türk hekimin yapmasını istediği için uğraşmak olduğunu belirtti.