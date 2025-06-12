Mustafa Savan Günay Evinde Ölü Bulundu

TEK BAŞINA YAŞAYAN DOKTORUN ÜZÜCÜ ÖLÜMÜ

Eskişehir’de yalnız yaşayan emekli doktor Mustafa Savan Günay (58), kendisinden 3 gündür haber alamayan şehir dışındaki arkadaşının ihbarıyla evinde ölü bulundu. Hoşnudiye Mahallesi’nde bulunan evinde yalnız yaşayan Günay, arkadaşından alınan ihbar doğrultusunda kontrol edilmek üzere temizlik çalışanına haber verildi. Evin temizlik çalışanı geldiğinde kapıyı açan kimseyi bulamayınca durumu polise bildirdi.

POLİS OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis ekipleri, çilingir yardımıyla ikinci kattaki daireye girdiklerinde, Mustafa Savan Günay’ı yatağında hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Günay’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Günay’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna taşındı. Mustafa Savan Günay’ın şüpheli görünen ölümü ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.