Mustafa Şentop, Türkiye’nin Kamu Diplomasisini Vurguladı

ÖNEMLİ KARAR MERKEZİ OLACAK

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’nin bu dönem önemli karar verici merkezlerden biri olacağına inandığını ifade etti. Şentop, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Kamu Diplomasisi Akademisi” programında, Türkiye’nin kamu diplomasisi alanında önemli mesafeler kat ettiğini belirtti. Şentop, “Kamu diplomasisi dediğimiz şey aslında sadece devletten devlete bir diplomasi değil, toplumdan topluma bir diplomasi anlamına geliyor.” şeklinde konuştu. Türkiye’nin tarihi tecrübesi ve kamu diplomasisindeki yerinin altını çizen Şentop, dünya genelinde zor bir dönem yaşandığını vurguladı. Gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunan Şentop, ülkenin geleceği için umut verici mesajlar verdi.

SİYASET VE HUKUK ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Mustafa Şentop, bir otelde düzenlenen etkinlikte gazetecilerle sohbet etti. “Hukukun siyasetin emrine girdiği ve hukukun üstünlüğünün ortadan kalktığına ilişkin birtakım iddialar var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi: “Daha yeni bazı tanıklar dinleniyor. Sürecin içerisindeki insanlar dinleniyor. Ben çok yakından takip etmiyorum ama dışarıdan gördüğüm kadarıyla İstanbul Kongresi’nin de genel kongreyle bir alakası var.” Şentop, bunların şahsi görüşü olduğunu vurguladı ve “O genel kongreyle ilgili bir karar verebilmek için İstanbul’un bir kararının oluşması lazım” dedi. Sürecin henüz “Karar verelim, kayyum atayalım” noktasına geldiğini düşünmediğini belirtti. Genel olarak konuşulanların spekülasyondan ibaret olduğunu ifade etti.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Şentop, sosyal medya üzerinden güncel politika konularında ortaya çıkan iddialara da değindi. “Henüz daha sosyal medya işi pek oturmadı Türkiye’de. Kendine göre etik birtakım kurallarının olması lazım. Sosyal medyada bir şey yazarken önünde bilgisayar var, yalnız başına olduğunu düşünüyor herhalde insanlar, aklına geleni yazıyor. Fakat yazdığı şey herkesin içine çıkıyor, dünya görüyor.” dedi. Ayrıca, sosyal medyada hukuki düzenlemelerin gerekliliğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ TANIMLAMASI

Cumhurbaşkanlığı seçimine 2,5-3 yıl daha olduğunu belirten Şentop, “Çıkıp, ‘Ben adayım’ diye ortalıkta dolaşmanın hukuki bir kıymeti yok” diyerek, mevcut durumun yanlış olduğunu ifade etti. CHP’nin adayı ile ilgili belirsizliklere de dikkat çekti ve “Resmi olarak bir adaylık mevzu bahis değil.” diye konuştu. Bunun yanı sıra, “Ciddiyet lazım. Böyle bir şey olabilir mi?” şeklinde eleştirilerde bulundu.