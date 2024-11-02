“Mustafa Topaloğlu ve Kızı Oyuncu Oldu”

IRMAK TOPALOĞLU OYUNCU OLDU

Mustafa Topaloğlu’nun kızı Irmak Topaloğlu, oyunculuk kariyerine adım attı. Kızıyla birlikte “Çılgın Dersane 5: Updated” filminde kamera karşısına geçen Topaloğlu, “Ben Çılgın Dersane setinde büyüdüm” ifadelerini kullandı. “Çılgın Dersane” serisinin beşinci filmi “Updated”, 8 Kasım’da vizyona girecek. Bu film için, önceki akşam 888 Private İstanbul’da özel bir etkinlik düzenlendi.

KIZINI KIRMADI

Filmde kızı Irmak’la aynı sahnelerde yer alan Mustafa Topaloğlu, sorular üzerine “Kızım üniversitede başka bir dal okudu ama sonra ‘Baba ağaçtaki o dalı tutamıyorum, ben sinema yapmak istiyorum’ dedi. Çok istediği için kırmadım kızımı. Birlikte oynamak kısmet oldu” dedi. Topaloğlu, ayrıca Arzu Yanardağ ve filmin genç oyuncularının vizyon tarihini merakla beklediklerini dile getirdi.

ŞANSINI DEĞERLENDİRİYOR

Irmak Topaloğlu da düşüncelerini şu şekilde paylaştı: “Ben 4 yaşından beri ‘Çılgın Dersane’ setinde büyüdüm. Şu anda 22 yaşındayım ve babamla bu projede yer alıyorum. Birlikte çok sahnemiz olmasa da aynı atmosferde olmak bile benim için çok değerlidir. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. İlk projemde babamla oynamak benim için çok kıymetli. Mutluyum. Oyunculuğa devam edeceğim.”