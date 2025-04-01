Mustafa Uludağ’ın Şifalı Bitki Araştırmaları

ŞİFALI BİTKİLER ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Kahramanmaraş’ta, emekli jandarma astsubay Mustafa Uludağ, doğada şifalı bitkileri araştırıp bu bitkilerin frekanslarını ölçerek kayıt altına alıyor. Uludağ, Türkiye’nin dört bir yanındaki dağları gezerek şifalı bitkilerle ilgili bilgi edinme çabasını sürdürüyor. Çocukluğundan beri atalarından edindiği bilgileri modern yöntemlerle geliştiren Uludağ, her bölgenin kendine özgü bitkilerini kayıt altına alıyor.

KAYNAKÇA OLUŞTURMA ÇABASI

Uludağ, Anadolu’nun eski şifacılarıyla ilgili bilgi notları hazırladığını belirtiyor. “Çobanlardan köy hekimlerine kadar birçok kişiden bilgi topladım. Şimdiye kadar bin bitkinin frekansını ölçtüm, hedefim 8 bin bitki” diyerek, gelecek nesillere aktarılacak bir arşiv oluşturmayı amaçladığını ifade ediyor. Ayrıca, akademisyenlerle birlikte yürüttüğü çalışmaları bir kitap haline getirmek için hazırlık yapıyor.

NATURALE SAYGI

Uludağ, şifalı bitkilerin korunmasına dikkat çekiyor. “Bitkilerin bir dalını alırım, diğerine dokunmam. Köklerini söküp bitkinin soyunu tüketmem. Doğa bana lazımsa, ben de ona saygı göstermeliyim” diyor. Bu yaklaşımıyla hem bitkilerin hem de ekosistemin korunmasına katkıda bulunduğunu vurguluyor.