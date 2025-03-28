Mustafa Varank’a Örtülü Reklam Soruşturması Açıldı

VEDAT MILOR VE MUSTAFA VARANK’A SORUŞTURMA AÇILDI

Ticaret Bakanlığı, sosyolog ve gastronomi yazarı Vedat Milor hakkında Kent Lokantası isimli YouTube videosunda “örtülü reklam” konusundan dolayı soruşturma başlattı. Benzer bir durum AK Parti Milletvekili Mustafa Varank için de gündeme geldi. Bakanlık, Varank’ın Espressolab paylaşımına ilişkin inceleme başlattı. Varank, konuya dair soruşturma haberini kendisi duyurarak “Neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMANIN SEBEPLERİ

Mustafa Varank’a neden soruşturma açıldığı merak ediliyor. Espressolab’ın boykotuna karşı Varank, işletmeden görüntü paylaşımı yapmıştı. Ticaret Bakanlığı, bu durumu “örtülü reklam” olarak değerlendirerek inceleme başlattı. Varank, sosyal medya hesabından bu durumu duyururken, “Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir” dedi.

Mustafa Varank, paylaşımında ayrıca şunları belirtti: “Paylaşımın, reklam amaçlı değil CHP Genel Başkanı’nın yerli markalara karşı hasmane, ayrımcı ve faşizan siyasi tutumuna karşı yapıldığı zaten kamuoyunun malumu. Ama bu eylemle, maddi çıkar karşılığı örtülü reklam arasındaki farkı herkesin anlaması için Bakanlığımızın soruşturmasında talep edilen cevap ve bilgileri süresi içerisinde kendilerine teslim edip, neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım. Hassasiyeti sebebiyle Ticaret Bakanlığı’na teşekkür ediyorum.”