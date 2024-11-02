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Mustafa Varank Araç Kazası Geçirdi

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ARAÇ KAZASI ANISINI KAYDETTİ

AK Parti Bursa Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa’da üretilen bir arazi aracının test sürüşü sırasında kaza geçirdi. Varank’ın bulunduğu araç, ormanda ilerlerken ani bir şekilde ağaca çarptı.

VARANK’IN REFLEKSİ KAZAYI ÖNLEDİ

Kazanın gerçekleştiği anda, operatörün yanında oturan Varank’ın hızlı bir refleksle başını eğdiği ve bu sayede kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Kazanın detayları hakkında daha fazla bilgi almak için araştırmalar devam ediyor.

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