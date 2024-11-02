Mustafa Varank Bursa’da Araç Kazası Geçirdi

KAZADA YARA ALMADAN KURTULDU

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa’da üretilen bir arazi aracının test sürüşü sırasında meydana gelen kazadan sıhhatle ayrıldı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, bu test sürüşü esnasında bindiği aracın kazaya karışmasıyla karşılaştı.

AĞACA ŞİDDETLİ ÇARPIŞMA

Varank’ın da yer aldığı araç, ormanda ilerlerken ani bir şekilde ağaca çarptı. Operatörün yanında oturan Varank, anlık refleksi sayesinde başını öne eğerek kazadan etkilenmeden kurtuldu. Bu olay, Varank’ın cesareti ve hızlı düşünme yeteneği sayesinde herhangi bir yaralanma olmaksızın sona erdi.