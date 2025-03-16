Mustafa Varank Bursa’da Geleneksel Sahur Yaptı

SOSYAL MEDYADAN DAVET

Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile birçok kişiyi bir araya toplayan Mustafa Varank, tarihi Abdal Meydanı’nda vatandaşlarla birlikte sahurda buluştu. AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, yaptığı paylaşımda, “Bu Ramazan da geleneksel sahurumuzda buluşuyoruz. Bu gece saat 02.00’de herkesi Bursa Abdal Meydanı’nda sahur yapmaya bekliyoruz. Tabi ki tahanlı, simit ve çay benden, muhabbet sizden.” ifadelerine yer verdi. Sonrasında birçok vatandaş, fırınların önüne akın etti.

GELENEKSEL LEZZETLER

Bursa’nın geleneksel lezzetleri olan tahanlı, simit ve çay eşliğinde sahur yapan Varank, herkesin Bursa’yı gezip görmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu sahur buluşmasının Bursa’da artık bir gelenek haline geldiğini belirten Varank, “Bursalı hemşehrilerimiz ve birçok vatandaşımız bu meydana gelip Ramazan ayında sahur yapıyor. Biz de hem bu geleneği devam ettirmek hem de vatandaşlarımızla beraber olabilmek için bu akşam buradayız.” dedi. Varank, sahur sonrası başka ibadetlerle devam edeceklerini de açıkladı.

BURSA’YI TANITMAK

Bursa’nın Türkiye’nin kadim şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Varank, “Bursa, birçok alanda Türkiye’nin öncü şehirlerinden. Aslında endüstrisiyle bilinen bir şehir ama tarihi, kültürü, turizmi ve gastronomisiyle aslında Türkiye’nin en önemli şehirlerinden bir tanesi.” diye konuştu. Varank, farklı alanlarda şehri tanıtmaya gayret ettiklerini, vatandaşlarla bir araya gelirken aynı zamanda Bursa’nın tanıtımını yaptıklarını belirtti.

Varank, “Bu akşam da Bursa’nın artık bir geleneği olan Abdal’da sahurdayız. Sağ olsun arkadaşlarımız bu güzel ikramları vatandaşlarımızla paylaşıyor. Biz bu geleneği önümüzdeki dönemlerde de devam ettireceğiz.” şeklinde ekledi. Ayrıca, Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay’ın da kendileriyle birlikte olduğunu belirterek Burkay’dan, “Nasıl biz bu akşam vatandaşlarımızı davet ettiysek onlara ikramda bulunuyorsak önümüzdeki dönemde de başkanımız da vatandaşlarımızı davet edecek.” sözünü aldıklarını söyledi.

Varank, “Bursa’ya gelip Bursa’yı görün, Bursa’yı gezin. Bursa’nın tarihiyle, kültürüyle beraber inşallah bu şehri tanıyıp ülkemizin her tarafı çok güzel ama biz Bursa’nın en güzel şehirlerinden biri olduğuna inanıyoruz.” diyerek son cümlesini tamamladı.