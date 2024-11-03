“Mustafa Varank Bursa’da Kaza Atlattı”

KAZA ATLATIYOR

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, ciddi bir kaza atlattı. Varank, Bursa’da üretilen bir arazi aracıyla test sürüşüne çıktı ve bu sırada aracın lastikleri sudan kayarak şiddetli bir biçimde ağaca çarptı.

YARASIZ KURTULDU

Bu talihsiz olay sonrasında Varank, herhangi bir yaralanma yaşamadan durumu atlattı. Kaza sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Varank, “Ben iyiyim, sorun yok” ifadelerini kullandı.

KAZA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Kazanın anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Bu görüntüler olayın ciddiyetini ortaya koyuyor.