Mustafa Varank Bursa’da Kaza Yaptı

MUHAFAZALI TEST SÜRÜŞÜ

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, önemli bir kaza atlattı. Varank, Bursa’da üretilen bir arazi aracı ile test sürüşü gerçekleştirdi.

ŞİDDETLİ ÇARPIŞMA

Test sürüşü esnasında, aracın lastiklerinin kayması sonucu Varank, şiddetli bir şekilde bir ağaca çarptı. Bu kazanın ardından Varank, büyük bir tehlikeden yara almadan kurtuldu.

SORUN YOK, İYİYİM

Kaza sonrası medyaya açıklama yapan Varank, “Ben iyiyim, sorun yok” ifadesini kullandı. Aynı zamanda kaza anları, saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.