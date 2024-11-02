Mustafa Varank Bursa’da Kaza Yaptı

TBMM KOMİSYON BAŞKANINDAN KAZA AÇIKLAMASI

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, önemli bir kaza yaşamış durumda. Varank, Bursa’da üretilen bir arazi aracını test etmek amacıyla sürüşe çıktı.

AĞACA ÇARPMA ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Araç, sudan çıktıktan sonra lastiklerinin kayması sebebiyle şiddetli bir şekilde bir ağaca çarptı. Neyse ki Varank, bu tehlikeli kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrasında bir açıklama yapan Varank, “Ben iyiyim, sorun yok” şeklinde bilgi verdi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kaza anında yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Bu görüntüler, kazanın boyutunu ve Varank’ın şansını gözler önüne seriyor.