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“Mustafa Varank Bursa’da Test Kazası”

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KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa’da yer alan bir arazi aracının test sürüşü esnasında kaza geçirdi. Bu olayda, Varank herhangi bir yara almadan durumu atlattı.

ARAÇ TESTİ DEVAM EDİYOR

Kazanın ardından, bu tür testlerin güvenliğine dair endişeler gündeme geldi. Araçların test süreçlerinin hem güvenlik hem de performans açısından titizlikle yürütülmesi gerektiği vurgulanıyor. Varank’ın ismiyle anılan bu olay, test sürüşlerinin ne denli dikkat gerektirdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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