Mustafa Varank Gençlerle Sahur Yaptı

SAHURDA GENÇLERLE BİR ARADA

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ankara’da gençlerle bir kokoreççide sahur yaptı. Atatürk Orman Çiftliği’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Varank gençlere ekmek arası köfte ve kokoreç sundu. Etkinlik sırasında vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Varank, gençlerle birlikte olmanın verdiği mutluluğu ifade etti.

GENÇLERİ DAVET EDİYOR

Zaman zaman sosyal medya üzerinden çağrılar yaptığını belirten Varank, “Özellikle gençlerle sahur yapmak için farklı mekanlara davet ediyorum. Bursa’da sahurlarımızı yapıyorduk. Ankara’da tabi ki Atatürk Orman Çiftliği’nde daha önceden yaptığımız sahurlardan birine çağırımızı yaptık. Vatandaşlarımızı davet ettik. Onlar da sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bu gece onlarla beraber sahurumuzu yapacağız. İnşallah beraberce bayrama kavuşmuş olacağız” diye konuştu.

KOKOREÇ İLE SAHUR

Kendisine “Kokoreç ile sahur olur mu?” soruları geldiğini aktaran Varank, “Burada mekanın sahibi arkadaşımız var. O yıllardır burada bu mekanın sahibi. Ankaralılar gerçekten burayı hem iftarda hem de sahurda gelip deneyimliyorlar. İnşallah çok güzel bir şekilde sahurumuzu yapacağız” ifadelerini kullandı.

BAYRAM İÇİN DUALAR

Gazze’ye yönelik bir soruya yanıt veren Varank, “Ramazan ayında zulüm altında yaşayan kardeşlerimiz var. İnşallah Rabbim bu Ramazan ile beraber tüm mazlum kardeşlerimizin de ferahını ereceğine bizlere nasip eder. İnşallah birlik ve beraberlik anlayışı tüm bölgeye, dünyaya yayılır” açıklamasında bulundu.

BOYKOT ÇAĞRILARINA CEVAP

Varank, CHP’nin bazı firmalara yönelik boykot çağrılarına ilişin ise, “Türk markalarına tavır takınılması kabul edilebilir bir şey değil. Bir siyasi partinin, Türkiye’nin yerli ve milli markalarıyla uğraşarak nasıl bir netice elde edeceğini gerçekten anlayamıyorum. Ama milletimiz feraset sahibidir. Bu boykot çağrılarının ne manaya geldiğini bizim milletimiz gayet iyi değerlendirir ve buna göre hareket eder. Önümüzdeki günlerde bu işin nasıl ters döneceğini de görmüş olacağız” dedi.