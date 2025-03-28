Mustafa Varank Gençlerle Sahurda Buluştu

TBMM SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA VARANK, GENÇLERLE SAHUR YAPTI

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, gençlerle birlikte sahur yaptı. Atatürk Orman Çiftliği’nde gerçekleştirilen etkinlikte Varank, gençlere ekmek arası köfte ve kokoreç sundu. Etkinlikte vatandaşlarla sohbet eden ve onlar ile fotoğraf çektiren Varank, gençlerle bir arada olmanın kendisini mutlu ettiğini belirtti.

KENDİSİNE YÖNELTİLEN SORULARI YANITLADI

Zaman zaman sosyal medya üzerinden davetlerde bulunduğunu dile getiren Varank, “Özellikle gençlerle sahur yapmak için farklı mekanlara davet ediyorum. Bursa’da sahurlarımızı yapıyorduk. Ankara’da tabi ki Atatürk Orman Çiftliği’nde daha önce yaptığımız sahurlardan birine davetimizi yaptık. Vatandaşlarımızı davet ettik. Onlar da sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bu gece onlarla birlikte sahurumuzu yapacağız. İnşallah beraberce bayrama kavuşmuş olacağız” şeklinde konuştu. “Kokoreç ile sahur olur mu?” sorularını da yanıtlayan Varank, “Burada mekanın sahibi arkadaşımız var. O yıllardır burada bu mekanın sahibi. Ankaralılar gerçekten burayı hem iftarda hem de sahurda deneyimliyorlar. İnşallah çok güzel bir şekilde sahurumuzu yapacağız.” dedi.

GAZZE’YE İLİŞKİN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞTI

Gazze’ye yönelik bir soru üzerine Varank, “Ramazan ayında zulüm altında yaşayan kardeşlerimiz var. İnşallah Rabbim bu ramazanla beraber tüm mazlum kardeşlerimizin de ferahını bizlere nasip eder. İnşallah birlik ve beraberlik anlayışı tüm bölgeye, dünyaya yayılır” açıklamasında bulundu. CHP’nin bazı firmalara yönelik boykot çağrılarına değinen Varank, “Türk markalarına tavır takınılması kabul edilebilir bir şey değil. Bir siyasi partinin, Türkiye’nin yerli ve milli markalarıyla uğraşarak nasıl bir netice elde edeceğini gerçekten anlayamıyorum. Milletimiz feraset sahibidir ve bu boykot çağrılarının ne manaya geldiğini gayet iyi değerlendirir ve buna göre hareket eder. Önümüzdeki günlerde bu işin nasıl ters döneceğini göreceğiz” ifadelerini kullandı.