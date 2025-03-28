Mustafa Varank’tan İnceleme Açıklaması

BOYKOT ÇAĞRISI VE ZİYARET

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, beraberindeki AK Parti’li vekillerle birlikte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı boykot çağrısının ardından bir kahve zincirinin Ankara’daki şubesini ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından, Mustafa Varank hakkında “Örtülü Reklam” yaptığı gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı tarafından bir inceleme başlatıldı.

İNCELEME SÜRECİ

Mustafa Varank, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen şikayetler ve kendi talebi doğrultusunda, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı’nın inceleme başlattığını duyurdu. Varank, “Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir. Paylaşımın, reklam amaçlı değil CHP Genel Başkanı’nın yerli markalara karşı hasmane, ayrımcı ve faşizan siyasi tutumuna karşı yapıldığı zaten kamuoyunun malumu” şeklinde ifadelerde bulundu.

SONUÇLARIN PAYLAŞILMASI

Eski Sanayi Bakanı Varank, inceleme sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. “Ama bu eylemle, maddi çıkar karşılığı örtülü reklam arasındaki farkı herkesin anlaması için bakanlığımızın soruşturmasında talep edilen cevap ve bilgileri süresi içerisinde kendilerine teslim edip, neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım” dedi.