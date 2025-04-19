Mustafa Ve Şule Erol, Kütüphaneye Gitmekte

BİLGİ KÜTÜPHANESİNİN AİLE İÇİNDEKİ YERİ

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Mustafa ve Şule Şeyma Erol çifti, anaokuluna giden 5 yaşındaki çocukları için kütüphane alışkanlığı geliştirmeyi hedefliyor. Aile, son iki yıldır oğulları Uras Ataberk’i teknoloji bağımlılığından uzak tutmak ve kelime dağarcığını zenginleştirmek amacıyla Kocasinan’daki Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi’ni ziyaret ediyor. Hafta sonları kütüphaneye giderek, oyun alanları, sinema salonları ve sanat atölyelerinde birlikte vakit geçiriyorlar.

OKUMANIN KEYFİNİ PAYLAŞMAK

Zamanla kütüphane ziyaretleri onlar için keyifli bir etkinliğe dönüşüyor. Erol çifti, iki yıldır kütüphanede bir masa etrafında geçirdikleri vakitler sayesinde kitap okuma alışkanlığı kazanıyor. Baba Mustafa Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada iki yıl önce Sivas’tan Kayseri’ye taşındıklarını, kütüphane ortamının ve kitapların insanı rahatlatan bir etkisi olduğunu belirtiyor. Erol, kütüphanede geçirdikleri zamanın kaliteli olduğunu ifade ederek, “Oğlumu hem teknoloji bağımlılığından uzak tutmak hem de kelime dağarcığını geliştirmek amacıyla eşiyle kütüphaneye getiriyoruz” diyor. Her hafta en az bir kez kütüphaneye gittiklerini, burada birçok kitabı okuyarak değerlendirme fırsatı bulduklarını aktarıyor.

SOSYAL MEDYADAN UZAKTA KALMAK

Anne Şule Şeyma Erol ise çocuklarına okuma alışkanlığı kazandırmanın önemine dikkat çekiyor. “Burada çocuğumuzun yeteneklerini keşfederken, okuma alışkanlığının devam etmesini sağlıyoruz. Oğlumun nitelikli kitapların bulunduğu bu kütüphanede çok güzel zaman geçirdiğini düşünüyorum” diyor. Ailecek kütüphaneye giderek hem çocuklarına kitap seçtiklerini hem de güncel kitapları takip ettiklerini belirtiyor. Kitap okuma saatlerinin sosyal medya ve televizyondan uzaklaşmalarına yardımcı olduğunu vurgulayan Erol, karşılıklı paylaşımların eğlenceli olduğunu ve iletişimlerini güçlendirdiğini ifade ediyor.

MASAL DÜNYASINDAKİ KEYİF

Uras Ataberk Erol, ailesiyle kütüphanede zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtiyor ve en çok masal kitaplarını sevdiğini dile getiriyor.