Mustafa Ve Sultan Mutlulukla Evlendi

ÇUKUROVA İLÇESİNDE EVLİLİK TÖRENİ

Adana’nın Çukurova ilçesinde huzurevinde tanışan Mustafa Demirbaş ve Sultan Semra Derse, düzenlenen özel bir törenle evlendi. 65 yaşındaki Demirbaş ile 75 yaşındaki Derse, Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi’nde tanışıp arkadaş oldular. Bu arkadaşlık zamanla sevgiliye dönüştü ve çift, evlenmeye karar vererek resmi başvuruda bulundu.

NİKAH TÖRENİ DÜZENLENDİ

Mustafa Demirbaş ve Sultan Semra Derse için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa ve huzurevi personelinin desteğiyle, huzurevinde bir nikah töreni gerçekleştirildi. İl Müftüsü Mehmet Taşcı’nın kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Vali Yavuz Selim Köşger ile eşi Fatma Köşger, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gökboğa, AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Cemal Akın ve huzurevi sakinlerinden Neriman Aşarsoylu üstlendi. Nikahın ardından Vali Köşger, evlilik cüzdanını Sultan Semra Demirbaş’a teslim etti.

ÇİFTİN MUTLULUĞU

Nikah töreninin ardından ilk danslarını yapan Demirbaş çifti, daha sonra huzurevinde bulunan arkadaşlarıyla birlikte müzik eşliğinde eğlendi. Mustafa Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tanışmalarının ardından hızlıca evlilik kararı aldıklarını belirtti. “Mutlu olduk, birbirimize aşık olduk” diyen Demirbaş, gençlere tavsiyelerde bulunarak, “Gençler birbirlerini tanısınlar, severek evlensinler. İkinci baharımı yaşıyorum, çok mutlu ve huzurluyum. Allah devletimizden bize böyle imkanları sunduğu için razı olsun” şeklinde konuştu.