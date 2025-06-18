Mustafa Y. Hakkında İddianame Kabul Edildi

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde eski eşini öldürüp, oğlunu yaralayan sanık Mustafa Y. hakkında hazırlanan iddianame onaylandı. Rahatsız edici iddianamede sanığın cinayeti önceden planladığı ifade edildi. Ayrıca sanığın “cinsel içerikli videolar” iddialarında bulunduğu belirtiliyor. Eski eşini müstehcen içerik üretmekle suçlayan sanığın, dijital incelemelerde bu tür içeriklerin kendi telefonunda bulunduğu tespit edildi. Olay, 27 Temmuz 2024 tarihinde Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’ndeki bir apartmanda yaşandı. Eski eşi Sözen Tutci’nin (55) evine giden Mustafa Y. (49), tabancayla ateş etti. Ateş eden sanığın hedefi olan kadın, kanlar içinde yere yığılırken, müdahale etmek isteyen oğlu Vedat Y. (33) de bacağından vuruldu. Vedat Y. de babasına silahla ateş ederek onu yaraladı. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, Sözen Tutci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Vedat Y., adliyeye tekerlekli sandalye ile getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ağır yaralanan Mustafa Y. ise Kocaeli Şehir Hastanesi’nde yaklaşık bir aylık tedavi sürecinin ardından taburcu edilip gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mustafa Y., cezaevine gönderildi. Baba ve oğlu hakkında düzenlenen iddianame mahkemece kabul edildi.

CİNAYETİN İLE İLGİLİ DETAYLAR

Mustafa Y. hakkında “Tasarlayarak kadına karşı ve boşandığı eşe yönelik kasten öldürme”, “Tasarlayarak altsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs”, “Konut dokunulmazlığını ihlal”, “Ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma ve taşıma suretiyle 6136 sayılı yasaya muhalefet” suçlarından; oğlu Vedat Y. hakkında ise babasına karşı “Üstsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan dava açıldı. İddianamede, Sözen Tutci ile Mustafa Y.’nın 1995 yılında evlenip 23 yıl evli kaldıkları ve 2018’de boşandıkları belirtildi. Boşandıktan sonra Mustafa Y.’nin Mersin’e taşındığı, Sözen Tutci’nin ise 3 çocuğuyla birlikte Gölcük’te yaşamaya devam ettiği ifade ediliyor. İddianamede, Mustafa Y.’nin 2022-2023 yıllarında eski eşi ve oğlu üzerine tehdit ve “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçlamaları ile uzaklaştırma kararı alındığı vurgulandı.

SUÇLAMALAR VE İFADLER

Mustafa Y., çocuklarının kendisine hakaret ettiğini ve Vedat Y.’nin öz oğlu olmadığını düşündüğünü, ayrıca eski eşi Sözen Tutci’ye pornografik videolar çektirdiğini öne sürdü. Bu sebeple eski eşi ve oğlunu öldürmeye karar verdiği ve planlamalar yaptığı ifade edildi. İddianamede, sanığın, olayı gerçekleştirmeden 3-4 gün önce Kocaeli’ye gelerek bir otelde kaldığı, ardından iki silahla eski eşinin evine gidip cinayeti gerçekleştirdiği belirtildi. Mustafa Y.’nin ifadesinde, “Sözen Tutci eski eşimdir. Vedat’ın öz oğlum olup olmadığı konusunda emin değilim. Olay günü husumetli konuları konuşmak için eve gittim.” dediği dikkat çekti.

Vedat Y. ise ifadesinde, babası Mustafa Y.’nin sürekli tehditler savurduğunu ve annesinin evde bulunduğu esnada kapıyı açtığında babasının direkt üzerine ateş etmeye başladığını söyledi. Vedat, olay anını ve sonrasındaki gelişmeleri anlatırken, “Babamı öldürme kastım yoktu.” ifadelerini kullandı. Ayrıca sanığın kardeşi Mahmut Y., Mustafa Y.’nin kendisini tehdit ettiğini ve çevresine zarar verdiğini söyledi.

DİJİTAL İNCELEMELER VE SONUÇLAR

İddianamede, mağdur şüpheli Vedat Y.’nin telefonunda yapılan incelemelerde cinsel içerikli video veya “Mehtap Soykan” profil adıyla herhangi bir paylaşım bulunmadığı, silah ile ilgili mesaj ve görsellerin tespit edildiği belirtildi. Sözen Tutci’ye ait telefonun incelemesinde de cinsel içerikli videolar ve tehdit içeren mesajların bulunmadığı ifade edilirken, buna karşılık Mustafa Y.’nin telefonunda cinsel içerikli videoların tespit edildiği kaydedildi. Bu tanımlar ve durumlar, olayın karmaşık yapısını ve sanığın suçlamalarını daha da derinleştirmektedir.