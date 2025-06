Mustafa Yeneroğlu, Madleen Gemisi’ne Tepki Gösterdi

İSRAİL’İN SALDIRISI VE YENİROĞLU’NUN TEPKİSİ

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İsrail’in, insani yardım amacıyla Gazze’ye giden “Madleen” adlı gemiye yönelen saldırısını kınadı. Yeneroğlu, “Madleen’e yapılan saldırı, Akdeniz’in vicdan gemilerini durdurmaya asla yetmeyecektir. Akdeniz’de bir değil; yüzlerce, binlerce gemi ile Gazze’ye doğru harekete geçme zamanı gelmiştir” ifadelerini kullandı.

MANİSA BELEDİYE BAŞKANI’NA DUYDUĞU ÜZÜNTÜ

Yeneroğlu, Meclis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Allah’tan rahmet dilerken, ailesi ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu. Yeneroğlu, “İsrail’in, Gazze’de sürdürdüğü katliamın 613’üncü günü” olduğunu vurguladı ve 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail ordusu saldırıları sonucunda en az 54 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 118 binin üzerinde insanın da yaralandığını söyledi.

GÖRÜNEN TABLO VE ULUSLARARASI HUKUK

Gazze’deki saldırılardan kurtulan insanların açlığa mahkum edildiğini ifade eden Yeneroğlu, “Bu tablo yalnızca bir savaş suçu değil, uluslararası hukuka göre soykırım niteliği taşıyan eylemlerin de zinciridir. İsrail, Gazze’de kelimenin tam anlamıyla soykırım suçu işlemektedir. Bizler, bu tespiti gündemimizden ve dilimizden düşürmemek zorundayız” dedi.

HUKUK DIŞI EYLEMLERİN KINANMASI

Yeneroğlu, İsrail’in Gazze’ye insani yardım taşırken uluslararası kara sularında Madleen gemisini alıkoymasının hukuk dışı olduğunu belirtti. Gemideki herkesin derhal serbest bırakılması gerektiğini dile getiren Yeneroğlu, “Dünyanın her limanından, her renginden, her inancından insanla Gazze’ye bir insanlık köprüsü kurmalıyız. İsrail’in katliamları sürdürmesini ne olursa olsun ne pahasına olursa olsun durdurmalıyız” şeklinde konuştu.